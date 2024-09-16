Хомулло (Юртаева) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомулло (Юртаева) Светлана Владимировна

Место рождения

Казахстан г.Щучинск

Дата рождения

07.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.01.1979

Муж: Хомулло Анатолий Младший Геннадьевич

Рождение ребёнка
?.04.1980

Дочь: (Хомулло) Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Хомулло Анатолий Младший Геннадьевич

Рождение ребёнка
19.05.1982

Сын: Хомулло Александр I Анатольевич

Отец ребёнка: Хомулло Анатолий Младший Геннадьевич

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