Хомулло (Юртаева) Светлана Владимировна
Место рожденияКазахстан г.Щучинск
Дата рождения07.01.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.01.1979
Рождение ребёнка
?.04.1980
Дочь: (Хомулло) Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Хомулло Анатолий Младший Геннадьевич
Рождение ребёнка
19.05.1982
Сын: Хомулло Александр I Анатольевич
Отец ребёнка: Хомулло Анатолий Младший Геннадьевич