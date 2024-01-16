Дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дочь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова (Селиванова) Дочь

Отец ребёнка: Селиванов Сын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрипова (Селиванова) Дочь

Отец ребёнка: Селиванов Сын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селянинова (Селиванова) Дочь

Отец ребёнка: Селиванов Сын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиванов Сын

Отец ребёнка: Селиванов Сын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникова (Селиванова) Дочь

Отец ребёнка: Селиванов Сын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забара (Селиванова) Дочь

Отец ребёнка: Селиванов Сын

Работа или профессия
Неизвестно

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