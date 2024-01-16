Дочь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова (Селиванова) Дочь
Отец ребёнка: Селиванов Сын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрипова (Селиванова) Дочь
Отец ребёнка: Селиванов Сын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селянинова (Селиванова) Дочь
Отец ребёнка: Селиванов Сын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиванов Сын
Отец ребёнка: Селиванов Сын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова (Селиванова) Дочь
Отец ребёнка: Селиванов Сын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забара (Селиванова) Дочь
Отец ребёнка: Селиванов Сын
Работа или профессия
Неизвестно