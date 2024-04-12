Журкин Нестер Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журкин Нестер Яковлевич

Место рождения

Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Журкин Яков Иванов

Мать: Журкина Авдотья Наумова

Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.08.1884

Дочь: Реутова Мария Нестеровна

Мать ребёнка: Журкина Агрофена (Елия)

Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Журкин Сергей Нестерович

Мать ребёнка: Журкина Агрофена (Елия)

Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Журкин Василий Нестерович

Мать ребёнка: Журкина Агрофена (Елия)

Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журкин Дмитрий Нестерович

Мать ребёнка: Журкина Агрофена (Елия)

Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина Татьяна Нестеровна

Мать ребёнка: Журкина Агрофена (Елия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Нестеровна

Мать ребёнка: Журкина Агрофена (Елия)

Смерть
1921
Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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