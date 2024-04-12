Журкин Нестер Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Журкин Яков Иванов
Мать: Журкина Авдотья Наумова
Рождение ребёнка
02.08.1884
Дочь: Реутова Мария Нестеровна
Мать ребёнка: Журкина Агрофена (Елия)
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Журкина Агрофена (Елия)
Рождение ребёнка
1899
Сын: Журкин Василий Нестерович
Мать ребёнка: Журкина Агрофена (Елия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журкин Дмитрий Нестерович
Мать ребёнка: Журкина Агрофена (Елия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуркина Татьяна Нестеровна
Мать ребёнка: Журкина Агрофена (Елия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Нестеровна
Мать ребёнка: Журкина Агрофена (Елия)
Смерть
1921
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