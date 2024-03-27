Фатыхов Гарфетдин Фатихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатыхов Гарфетдин Фатихович

Фатыхов Гарфетдин Фатихович

Место рождения

Россия, Татарстан, Рыбно-Слободский р-н, д.Тавларово

Дата рождения

21.04.1919

Дата смерти

14.10.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1938

Жена: Фатыхова (Галимова) Камербану

Рождение ребёнка
13.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатыхова (Галимова) Камербану

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатыхова (Галимова) Камербану

Рождение ребёнка
07.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатыхова (Галимова) Камербану

Рождение ребёнка
09.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатыхова (Галимова) Камербану

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатыхова (Галимова) Камербану

Рождение ребёнка
06.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатыхова (Галимова) Камербану

Рождение ребёнка
07.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатыхова (Галимова) Камербану

Рождение ребёнка
31.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатыхова (Галимова) Камербану

Смерть
14.10.1964

Мы используем куки для улучшения работы сайта.