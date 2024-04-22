Тисова (Смирнова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти12.01.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
08.11.1876 ст.
Богословская церковь Богословской слободы
Рождение ребёнка
1878
Сын: Тисов Александр Федорович
Отец ребёнка: Тисов Федор Александрович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Тисов Федор Александрович
Рождение ребёнка
05.07.1882
Дочь: Тисова Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Тисов Федор Александрович
Рождение ребёнка
05.10.1883
Отец ребёнка: Тисов Федор Александрович
Рождение ребёнка
15.06.1886
Дочь: Тисова Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Тисов Федор Александрович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Тисов Петр Федорович
Отец ребёнка: Тисов Федор Александрович
Рождение ребёнка
22.07.1891 ст.
Дочь: Сорокина Анна Федоровна
Отец ребёнка: Тисов Федор Александрович
Рождение ребёнка
?.01.1894
Сын: Тисов Константин Федорович
Отец ребёнка: Тисов Федор Александрович
Смерть
12.01.1932
От болезни сердца.