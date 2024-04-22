Тисова (Смирнова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТисова (Смирнова) Александра Михайловна

Тисова (Смирнова) Александра Михайловна

avatar

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

12.01.1932

Пол

Женский

Добавил:

ФР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Смирнов Михаил Алексеевич

Мать: Смирнова Екатерина Алексеевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
08.11.1876 ст.

Муж: Тисов Федор Александрович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Богословская церковь Богословской слободы
Рождение ребёнка
1878

Сын: Тисов Александр Федорович

Отец ребёнка: Тисов Федор Александрович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Тисов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Тисов Федор Александрович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
05.07.1882

Дочь: Тисова Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Тисов Федор Александрович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
05.10.1883

Сын: Тисов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Тисов Федор Александрович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
15.06.1886

Дочь: Тисова Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Тисов Федор Александрович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Тисов Петр Федорович

Отец ребёнка: Тисов Федор Александрович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
22.07.1891 ст.

Дочь: Сорокина Анна Федоровна

Отец ребёнка: Тисов Федор Александрович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
?.01.1894

Сын: Тисов Константин Федорович

Отец ребёнка: Тисов Федор Александрович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
12.01.1932
Кострома, город Кострома, Костромская область
От болезни сердца.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close