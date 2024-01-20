Александр Жмылев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жмылева Надежда Александровна
Мать ребёнка: Жмылева Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Вера Александровна
Мать ребёнка: Жмылева Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жмылева Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жмылев Юрий Александрович
Мать ребёнка: Жмылева Мария Петровна