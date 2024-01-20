Александр Жмылев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Жмылев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жмылева Надежда Александровна

Мать ребёнка: Жмылева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Вера Александровна

Мать ребёнка: Жмылева Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жмылева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жмылев Юрий Александрович

Мать ребёнка: Жмылева Мария Петровна

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