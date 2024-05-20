Глушакова (Галатенко) Пелагея Максимовна 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глушакова (Галатенко) Пелагея Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Галатенко Максим

Мать: Галатенко (Гладышева) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушаков Николай Федорович

Отец ребёнка: Глушаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушаков Александр Федорович

Отец ребёнка: Глушаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глушакова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Глушаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушаков Владимир Федорович

Отец ребёнка: Глушаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глушакова Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Глушаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
17.02.1941

Дочь: Метлева (Глушакова) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Глушаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Глушакова Вера Федоровна

Отец ребёнка: Глушаков Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

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