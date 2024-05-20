Глушакова (Галатенко) Пелагея Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Галатенко Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушаков Николай Федорович
Отец ребёнка: Глушаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушаков Александр Федорович
Отец ребёнка: Глушаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глушакова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Глушаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушаков Владимир Федорович
Отец ребёнка: Глушаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глушакова Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Глушаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1941
Дочь: Метлева (Глушакова) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Глушаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Глушакова Вера Федоровна
Отец ребёнка: Глушаков Федор Иванович
Смерть
Неизвестно