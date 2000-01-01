Каврус Егор Устимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти14.05.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С ?.03.1943 по 14.05.1943
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван в марте 1943 года Красноармейским РВК, Краснодарский край, Красноармейский район. Звание – красноармеец. Должность – стрелок. Попал в хирургичес... Показать все
Смерть
14.05.1943
Причина смерти: Умер от ран | Похоронен: Краснодарский край, Абинский р-н, Ахтырский с/с, ст-ца Ахтырская.