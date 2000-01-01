Каврус Егор Устимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каврус Егор Устимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

14.05.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С ?.03.1943 по 14.05.1943
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван в марте 1943 года Красноармейским РВК, Краснодарский край, Красноармейский район. Звание – красноармеец. Должность – стрелок. Попал в хирургичес... Показать все
Смерть
14.05.1943
Причина смерти: Умер от ран | Похоронен: Краснодарский край, Абинский р-н, Ахтырский с/с, ст-ца Ахтырская.
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