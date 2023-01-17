Смирнов Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Смирнов Иван
Бракосочетание
26.01.1903
Рождение ребёнка
14.11.1914
Дочь: Иванова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Александра Павлова
Рождение ребёнка
16.11.1916
Дочь: Петрига Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Александра Павлова
Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.02.1925
Сын: Смирнов Ярослав Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Александра Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
Маляр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1974