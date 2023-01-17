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Смирнов Николай Иванович

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Место рождения

Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Смирнов Иван

Мать: Смирнова Александра Михайлова

Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
26.01.1903

Жена: Смирнова Александра Павлова

Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.11.1914

Дочь: Иванова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Александра Павлова

Рождение ребёнка
16.11.1916

Дочь: Петрига Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Александра Павлова

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.02.1925

Сын: Смирнов Ярослав Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Александра Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
Маляр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1974
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