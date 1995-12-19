Патапова (Баранова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.10.1919
Дата смерти19.12.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1919
Отец: Баранова ?
Мать: Баранова ?
Рождение ребёнка
02.11.1938
Сын: Потапов Леонил
Отец ребёнка: Потапов Иван
Рождение ребёнка
17.11.1943
Красноярский край. Тасеевский район. д.Крива-Хандала
Рождение ребёнка
10.11.1946
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Потапов Иван
Рождение ребёнка
Около ?.06.1948
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Потапов Иван
Рождение ребёнка
17.06.1950
Рождение ребёнка
11.08.1951
Рождение ребёнка
01.08.1953
Сын: Потапов Иван
Отец ребёнка: Потапов Иван
Рождение ребёнка
10.08.1953
Сын: Потапов Владимир
Отец ребёнка: Потапов Иван
Рождение ребёнка
03.05.1955
Рождение ребёнка
13.06.1956
Рождение ребёнка
07.09.1957
Рождение ребёнка
15.06.1959
Смерть
19.12.1995