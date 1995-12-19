Патапова (Баранова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патапова (Баранова) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.10.1919

Дата смерти

19.12.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1938 г.р.
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1946 г.р.
Около 1948 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1919

Отец: Баранова ?

Мать: Баранова ?

Рождение ребёнка
02.11.1938

Сын: Потапов Леонил

Отец ребёнка: Потапов Иван

Рождение ребёнка
17.11.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Иван

Красноярский край. Тасеевский район. д.Крива-Хандала
Рождение ребёнка
10.11.1946

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Потапов Иван

Рождение ребёнка
Около ?.06.1948

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Потапов Иван

Рождение ребёнка
17.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Иван

Рождение ребёнка
11.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Иван

Рождение ребёнка
01.08.1953

Сын: Потапов Иван

Отец ребёнка: Потапов Иван

Рождение ребёнка
10.08.1953

Сын: Потапов Владимир

Отец ребёнка: Потапов Иван

Рождение ребёнка
03.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Иван

Рождение ребёнка
13.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Иван

Рождение ребёнка
07.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Иван

Рождение ребёнка
15.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Иван

Смерть
19.12.1995
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