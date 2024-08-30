(Боронина) Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1897
Дочь: (Безрукова) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Безруков Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
01.01.1899
Дочь: (Безрукова) Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Безруков Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
01.01.1901
Сын: Безруков Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Безруков Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
01.01.1903
Дочь: (Безрукова) Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Безруков Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
01.01.1905
Дочь: (Безрукова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Безруков Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
01.01.1907
Дочь: (Безрукова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Безруков Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
01.01.1909
Сын: Безруков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Безруков Михаил Кузьмич
Смерть
Неизвестно