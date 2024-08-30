(Боронина) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Боронина) Мария Никитична

(Боронина) Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безруков Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
01.01.1897

Дочь: (Безрукова) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Безруков Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
01.01.1899

Дочь: (Безрукова) Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Безруков Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
01.01.1901

Сын: Безруков Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Безруков Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
01.01.1903

Дочь: (Безрукова) Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Безруков Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
01.01.1905

Дочь: (Безрукова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Безруков Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
01.01.1907

Дочь: (Безрукова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Безруков Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Безруков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Безруков Михаил Кузьмич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.