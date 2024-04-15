(Кокорева) Евдокия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кокорева) Евдокия Николаева

(Кокорева) Евдокия Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Феодор Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1885

Дочь: Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Кокорев Феодор Иванович

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.09.1886

Дочь: (Кокорева) Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Кокорев Феодор Иванович

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.07.1889

Сын: Кокорев Николай Федорович

Отец ребёнка: Кокорев Феодор Иванович

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.