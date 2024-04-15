(Кокорева) Евдокия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1885
Дочь: Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Кокорев Феодор Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1886
Дочь: (Кокорева) Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Кокорев Феодор Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1889
Сын: Кокорев Николай Федорович
Отец ребёнка: Кокорев Феодор Иванович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно