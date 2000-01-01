Исаев Иван Михайлов
Место рожденияВологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Исаев Михайло Алексеев
Мать: не указана
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Рождение ребёнка
1815
Сын: Исаев Василий Иванов
Мать ребёнка: Мавра Алексеева
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Застоцкой, деревня Угол (Угла)
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Мавра Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Алексеева
Смерть
Неизвестно