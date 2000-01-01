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Исаев Иван Михайлов

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Место рождения

Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Исаев Михайло Алексеев

Мать: не указана

Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Рождение ребёнка
1815

Сын: Исаев Василий Иванов

Мать ребёнка: Мавра Алексеева

Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Застоцкой, деревня Угол (Угла)
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Мавра Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Алексеева

Смерть
Неизвестно
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