Морозова (Тихонова) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1950
Отец: Тихонов Александр Георгиевич
Мать: Тихонова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Морозов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Морозов Николай
Смерть
Неизвестно