Морозова (Тихонова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Тихонова) Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1950

Отец: Тихонов Александр Георгиевич

Мать: Тихонова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Морозов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Морозов Николай

Смерть
Неизвестно
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