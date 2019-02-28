Калинчев Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинчев Валерий Иванович

Калинчев Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1946

Дата смерти

28.02.2019

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1946

Отец: Калинчев Иван Иванович

Мать: Калинчева Антонина

Рождение ребёнка
28.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.02.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close