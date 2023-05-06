Смирнова Марина Селиверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Марина Селиверстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

До 1897

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Смирнов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Федорович

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Смирнова Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Федорович

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Смирнова Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Федорович

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.01.1871

Сын: Смирнов Иван Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Федорович

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван Федорович

Смерть
До 1897
Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
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