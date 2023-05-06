Смирнова Марина Селиверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиДо 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Смирнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Смирнова Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Смирнова Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
09.01.1871
Отец ребёнка: Смирнов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1897