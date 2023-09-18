Хохлова (Резнова) Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Развод
29.10.1963
Бюро ЗАГСа пос. Быков, ЗАГС Долинского района Свидетельство о расторжении брака от 29 октября 1963 г. запись №29 На основе решения Сахалинского областного суда от 7 октября 1963 г. Фамилия после расто... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хохлов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Галина Павловна
Отец ребёнка: Хохлов Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно