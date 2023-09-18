Хохлова (Резнова) Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХохлова (Резнова) Ульяна Васильевна

Хохлова (Резнова) Ульяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
29.10.1963

Муж: Хохлов Павел Андреевич

Бюро ЗАГСа пос. Быков, ЗАГС Долинского района Свидетельство о расторжении брака от 29 октября 1963 г. запись №29 На основе решения Сахалинского областного суда от 7 октября 1963 г. Фамилия после расто... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Хохлов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Галина Павловна

Отец ребёнка: Хохлов Павел Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close