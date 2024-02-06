Невражина (Любомирова) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невражина (Любомирова) Ольга Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Забудский Григорий Николаевич

Мать: Любомирова Елизавета Гавриловна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Невражина Мария Владимировна

Отец ребёнка: Невражин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Невражина Анна Владимировна

Отец ребёнка: Невражин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1896

Сын: Невражин Борис Владимирович

Отец ребёнка: Невражин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Невражин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Невражин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Невражин Кирилл Владимирович

Отец ребёнка: Невражин Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
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