Невражина (Любомирова) Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Невражина Мария Владимировна
Отец ребёнка: Невражин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Невражина Анна Владимировна
Отец ребёнка: Невражин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1896
Сын: Невражин Борис Владимирович
Отец ребёнка: Невражин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Невражин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Невражин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Невражин Кирилл Владимирович
Отец ребёнка: Невражин Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно