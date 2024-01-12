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Захаров Александр Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Виталий Александрович

Мать ребёнка: Захарова Лукерья Мартемьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Серафима Александровна

Мать ребёнка: Захарова Лукерья Мартемьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Георгий Александровия

Мать ребёнка: Захарова Лукерья Мартемьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Лукерья Мартемьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Виталий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1908

Дочь: Железнова (Захарова) Руфина Александровна

Мать ребёнка: Захарова Лукерья Мартемьяновна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Смерть
Неизвестно

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