Захаров Александр Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Виталий Александрович
Мать ребёнка: Захарова Лукерья Мартемьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Серафима Александровна
Мать ребёнка: Захарова Лукерья Мартемьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Георгий Александровия
Мать ребёнка: Захарова Лукерья Мартемьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Виталий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Алексей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1908
Дочь: Железнова (Захарова) Руфина Александровна
Мать ребёнка: Захарова Лукерья Мартемьяновна
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Смерть
Неизвестно