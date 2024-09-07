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Граселиус Владимир Альфредович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Граселиус Альфред (Леня) Генрихович

Мать: Граселиус (Михайлова) Ирина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Граселиус (Шелягина) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелягин Алексей

Мать ребёнка: Граселиус (Шелягина) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Граселиус (Шелягина) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Граселиус (Шелягина) Людмила Ивановна

Смерть
2003

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