Граселиус Владимир Альфредович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелягин Алексей
Мать ребёнка: Граселиус (Шелягина) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Граселиус (Шелягина) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Граселиус (Шелягина) Людмила Ивановна
Смерть
2003