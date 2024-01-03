Личагина (Цицина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1901
Дата смерти01.02.1971
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1901
Отец: Цицин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Личагина) Раиса
Отец ребёнка: Личагин Иван
Рождение ребёнка
1928
Сын: Личагин Анатолий
Отец ребёнка: Личагин Иван
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Рогова (Личагина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Личагин Иван
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Личагин Иван
Рождение ребёнка
15.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Личагин Иван
Смерть
01.02.1971