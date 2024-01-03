Личагина (Цицина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Личагина (Цицина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1901

Дата смерти

01.02.1971

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1901

Отец: Цицин Алексей

Мать: Цицина (Ананьева) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Личагина) Раиса

Отец ребёнка: Личагин Иван

Рождение ребёнка
1928

Сын: Личагин Анатолий

Отец ребёнка: Личагин Иван

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Рогова (Личагина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Личагин Иван

Рождение ребёнка
1933

Сын: Личагин Николай Иванович

Отец ребёнка: Личагин Иван

Рождение ребёнка
15.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Личагин Иван

Смерть
01.02.1971

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