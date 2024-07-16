Классен Виктор Владимирович 03.12.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Классен Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Классен Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1998

Сын: Классен Кирилл Викторович

Мать ребёнка: Классен Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.2010

Дочь: Классен Карина Викторовна

Мать ребёнка: Классен Любовь Ивановна

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