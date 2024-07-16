Классен Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Классен Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1998
Сын: Классен Кирилл Викторович
Мать ребёнка: Классен Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.2010
Дочь: Классен Карина Викторовна
Мать ребёнка: Классен Любовь Ивановна