Ладыгин Владимир Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛадыгин Владимир Захарович

Ладыгин Владимир Захарович

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

14.07.1885

Дата смерти

20.05.1886

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1859 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1885

Отец: Ладыгин Захар Михайлович

Мать: Ладыгина Анастасия Ильинична

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 543 (1885) - с Ново-Спасское, Александровка, Ново-Михайловка, Гавриловка Восприемники: Ладыгин Василий Савельев, Легостаева Екатерина Разумникова
Смерть
20.05.1886
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 576 (1886) – Васильевка, Дмитриевка, Добринка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close