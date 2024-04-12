Ладыгин Владимир Захарович
Место рождения
Дата рождения14.07.1885
Дата смерти20.05.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.07.1885
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 543 (1885) - с Ново-Спасское, Александровка, Ново-Михайловка, Гавриловка Восприемники: Ладыгин Василий Савельев, Легостаева Екатерина Разумникова
Смерть
20.05.1886
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 576 (1886) – Васильевка, Дмитриевка, Добринка