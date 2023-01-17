Коновалов Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Виталий

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Место рождения

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Алексей

Мать: Коновалова ?

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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