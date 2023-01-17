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Архиреев Владимир Иванович

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Место рождения

деревня Ватрапино, Кировский район, Россия

Дата рождения

12.08.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1949

Отец: Архиреев Иван Михайлович

Мать: Архиреева Парасковья Гордеевна

деревня Ватрапино, Кировский район, Россия
Рождение ребёнка
12.06.1973

Сын: Архиреев Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
09.01.1984

Дочь: Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архиреев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

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