Архиреев Владимир Иванович
Место рождениядеревня Ватрапино, Кировский район, Россия
Дата рождения12.08.1949
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1949
деревня Ватрапино, Кировский район, Россия
Рождение ребёнка
12.06.1973
Сын: Архиреев Александр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1984
Дочь: Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архиреев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: не указана