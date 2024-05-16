(Авророва) Татьяна Михайловна 1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Авророва) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Мать

1911 г.р.

Муж

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Дети

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1951 г.р.
1953 г.р.
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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: ?

Мать: (Авророва) Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1951

Сын: Синев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Воютино Меленковского уездп
Рождение ребёнка
1953

Сын: Синев Иван Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2004

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