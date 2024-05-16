(Авророва) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Воютино Меленковского уездп
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2004