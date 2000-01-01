Соколов Ксенофонт Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Ксенофонт Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1919

Дочь: Соколова Александра Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Соколова Александра Ефимовна

Место жительства
До 1920
Крестьянин деревни Непочатовка Градижской волости Кременчугского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Александра Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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