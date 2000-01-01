Соколов Ксенофонт Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1919
Дочь: Соколова Александра Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Соколова Александра Ефимовна
Место жительства
До 1920
Крестьянин деревни Непочатовка Градижской волости Кременчугского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно