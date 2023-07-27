Петров Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

Около 1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Петров Иван Романов

Мать: Петрова Маремьяна

Смерть
1892
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