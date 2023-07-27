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Петров Георгий Иванович
Петров Георгий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Дата смерти
1892
Пол
Мужской
Отец
Петров Иван Романов
1814 г.р.
Мать
Петрова (Петрова) Маремьяна
Около 1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Петров Иван Романов
Мать:
Петрова Маремьяна
Смерть
1892
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