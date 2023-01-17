Лаврухин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврухин Дмитрий

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.11.1982

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1982

Отец: Лаврухин Андрей

Мать: Лаврухина Ирина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
25.11.2011

Жена: Малиновская Ольга

Сходня
Рождение ребёнка
19.10.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малиновская Ольга

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.01.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малиновская Ольга

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
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