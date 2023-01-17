Лаврухин Дмитрий
Место рождения
Дата рождения21.11.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1982
Отец: Лаврухин Андрей
Мать: Лаврухина Ирина
Бракосочетание
25.11.2011
Жена: Малиновская Ольга
Сходня
Рождение ребёнка
19.10.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малиновская Ольга
Рождение ребёнка
08.01.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малиновская Ольга
Место жительства
Неизвестно