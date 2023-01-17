Яницкая (Бородина) Надежда Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯницкая (Бородина) Надежда Игнатьевна

Яницкая (Бородина) Надежда Игнатьевна

avatar

Место рождения

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Около 1920

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Найти запись о рождении моей ПраБа Надежды трудно из-за незнания имени и отчества матери.Просмотрела 7 метрических книг, однако не обнаружила записи с родившейся Надеждой (незаконнорожденной и законн... Показать все
Бракосочетание
03.02.1895 ст.

Муж: Яницкий Иосиф/Осип Михайлович

Черменина, Анциферовская волость, Енисейский уезд
Первым браком 03.02.1895г Усть-Кемская церковь. Ему- 21,ей-20 Поручители по жениху:д.Погодаевой кр.Соколов Василий Фролович и д.Шадриной кр.Панов Яаким Алнксеевич Поручители по невесте: с.Усть-Кемско... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1899

Дочь: Игумнова Ефросинья Иосифовна

Отец ребёнка: Яницкий Иосиф/Осип Михайлович

Черменина, Анциферовская волость, Енисейский уезд
Яницкая Ефросинья 23.04.1899, крещение 30 апреля 1899 года, актовая запись №4.Восприемники: кр.д.Чермениной Павел Захарович Черменин и мещанская дочь г.Енисейска девица Джулиания Васильевна Соколова... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1903 ст.

Дочь: Беляева Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Яницкий Иосиф/Осип Михайлович

Черменина, Анциферовская волость, Енисейский уезд
Бабушка Маруся родилась в д.Черменина Анциферовской волости. Крещена в Усть-Кемской Спасской церкви. Восприемники: кр.д.Чермениной Павел Захарович Черменин и той же деревни жена Екатерина Прокопьевна ... Показать все
Смерть
Около 1920
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close