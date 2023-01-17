Яницкая (Бородина) Надежда Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиОколо 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Найти запись о рождении моей ПраБа Надежды трудно из-за незнания имени и отчества матери.Просмотрела 7 метрических книг, однако не обнаружила записи с родившейся Надеждой (незаконнорожденной и законн... Показать все
Бракосочетание
03.02.1895 ст.
Первым браком 03.02.1895г Усть-Кемская церковь. Ему- 21,ей-20 Поручители по жениху:д.Погодаевой кр.Соколов Василий Фролович и д.Шадриной кр.Панов Яаким Алнксеевич Поручители по невесте: с.Усть-Кемско... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1899
Дочь: Игумнова Ефросинья Иосифовна
Отец ребёнка: Яницкий Иосиф/Осип Михайлович
Яницкая Ефросинья 23.04.1899, крещение 30 апреля 1899 года, актовая запись №4.Восприемники: кр.д.Чермениной Павел Захарович Черменин и мещанская дочь г.Енисейска девица Джулиания Васильевна Соколова... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1903 ст.
Дочь: Беляева Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Яницкий Иосиф/Осип Михайлович
Бабушка Маруся родилась в д.Черменина Анциферовской волости. Крещена в Усть-Кемской Спасской церкви. Восприемники: кр.д.Чермениной Павел Захарович Черменин и той же деревни жена Екатерина Прокопьевна ... Показать все
Смерть
Около 1920
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край