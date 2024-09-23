Мостовой Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМостовой Борис

Мостовой Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мостовой Эдуард

Мать ребёнка: (Горшенева) Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трамова (Мостовая) Светлана Борисовна

Мать ребёнка: (Горшенева) Раиса

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.