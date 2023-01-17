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Инякин Василий Михайлович

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Инякин Михаил Николаевич

Мать: Инякина Екатерина Епифановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Инякина Дарья Гавриловна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Федосья Васильевна

Мать ребёнка: Инякина Дарья Гавриловна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Инякин Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Инякина Дарья Гавриловна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1853
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инякина Дарья Гавриловна

Смерть
Неизвестно
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
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