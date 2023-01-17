Инякин Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Инякина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Федосья Васильевна
Мать ребёнка: Инякина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Инякин Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Инякина Дарья Гавриловна
Военная служба
1853
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Инякина Дарья Гавриловна
Смерть
Неизвестно