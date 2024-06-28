Сарокина Настасья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1905
Отец ребёнка: Сарокин Василий Кириллович
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1059 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1905г Иоанн Васильевич Сарокин села Воронет крестьянин Василий Кириллович Сарокин и законная жена его Настасья Яковлевна... Показать все
Место жительства
1906
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г
Рождение ребёнка
06.06.1906
Дочь: Сарокина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Сарокин Василий Кириллович
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г Мария Васильевна Сарокина села Воронет крестьянин Василий Кириллович Сарокин и законная жена его Настасья Яковлевн... Показать все
Смерть
Неизвестно