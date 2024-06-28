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Сарокина Настасья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарокин Василий Кириллович

Рождение ребёнка
27.01.1905

Сын: Сарокин Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Сарокин Василий Кириллович

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1059 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1905г Иоанн Васильевич Сарокин села Воронет крестьянин Василий Кириллович Сарокин и законная жена его Настасья Яковлевна... Показать все
Место жительства
1906
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г
Рождение ребёнка
06.06.1906

Дочь: Сарокина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Сарокин Василий Кириллович

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1063 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мешовского уезда за 1906г Мария Васильевна Сарокина села Воронет крестьянин Василий Кириллович Сарокин и законная жена его Настасья Яковлевн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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