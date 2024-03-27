(Сайфутдинова) Зульфина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сайфутдинова) Зульфина

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.06.196

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.196

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сайфутдинова) Мила

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.08.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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