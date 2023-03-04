Фишев Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1630
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1630
Отец: Фишев ?
Рождение ребёнка
1645
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
До 1660
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
После 1671