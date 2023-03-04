Фишев Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фишев Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1630

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1630

Отец: Фишев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1645

Сын: Фишев Игнат Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
До 1660

Сын: Фишев Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
После 1671
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