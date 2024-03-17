Галота Олеся Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1992
Отец: Бобров Владимир Анатольевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.2015
Сын: Галота Руслан Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.07.2017
Дочь: Галота Алиса Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.08.2019
Дочь: Галота Полина Владимировна
Отец ребёнка: не указан