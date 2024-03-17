Галота Олеся Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галота Олеся Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1992

Отец: Бобров Владимир Анатольевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.2015

Сын: Галота Руслан Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.07.2017

Дочь: Галота Алиса Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.08.2019

Дочь: Галота Полина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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