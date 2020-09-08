Тарасов Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1950
Дата смерти08.09.2020
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1950
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.11.1980
Сын: Тарасов Василий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.09.2020