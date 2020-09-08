Тарасов Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1950

Дата смерти

08.09.2020

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1950

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.11.1980

Сын: Тарасов Василий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.09.2020
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