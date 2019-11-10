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Горожанина Миа Артемовна
Горожанина Миа Артемовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.11.2019
Пол
Женский
Отец
Горожанин Артём Евгеньевич
1985 г.р.
Мать
Горожанина Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
10.11.2019
Отец:
Горожанин Артём Евгеньевич
Мать:
Горожанина Наталья
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