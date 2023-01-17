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Мордовский Виктор Илларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1919

Дата смерти

30.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1947

Дочь: Спирченок Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Мордовская Антонина Алексеевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордовская Антонина Алексеевна

Смерть
30.11.1979
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