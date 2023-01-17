Мордовский Виктор Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1919
Дата смерти30.11.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1947
Дочь: Спирченок Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Мордовская Антонина Алексеевна
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.1979