Шарафутдинов Сяйдаш Салихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.2002
Сын: Шарафутдинов Руслан Сяйдашевич
Мать ребёнка: Шарафутдинова Равиля Равильевна
Рождение ребёнка
08.05.2013
Дочь: Шарафутдинова Дина Сяйдашевна
Мать ребёнка: Шарафутдинова Равиля Равильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарафутдинова Равиля Равильевна