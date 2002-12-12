Шарафутдинов Сяйдаш Салихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинов Сяйдаш Салихович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2002 г.р.
2013 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.2002

Сын: Шарафутдинов Руслан Сяйдашевич

Мать ребёнка: Шарафутдинова Равиля Равильевна

Рождение ребёнка
08.05.2013

Дочь: Шарафутдинова Дина Сяйдашевна

Мать ребёнка: Шарафутдинова Равиля Равильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафутдинова Равиля Равильевна

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