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Гайсин Гибадулла

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

11.05.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1870

Отец: Мусин Гайса

Мать: (Вахитова) Балхисбану 2 Жена Габделвахит Кулмамет Улынын Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гибадуллина) Бибирауза

Мать ребёнка: (Закирова) Хайрижиган

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Закирова) Хайрижиган

Рождение ребёнка
1898

Сын: Гибадуллин Шарафулла

Мать ребёнка: (Закирова) Хайрижиган

Рождение ребёнка
1901

Сын: Гибадуллин Идиятулла

Мать ребёнка: (Закирова) Хайрижиган

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Гибадуллина) Факиха

Мать ребёнка: (Закирова) Хайрижиган

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гибадуллин Гайфулла

Мать ребёнка: (Закирова) Хайрижиган

Смерть
Неизвестно

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