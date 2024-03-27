Гайсин Гибадулла
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения11.05.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1870
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гибадуллина) Бибирауза
Мать ребёнка: (Закирова) Хайрижиган
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Закирова) Хайрижиган
Рождение ребёнка
1898
Сын: Гибадуллин Шарафулла
Мать ребёнка: (Закирова) Хайрижиган
Рождение ребёнка
1901
Сын: Гибадуллин Идиятулла
Мать ребёнка: (Закирова) Хайрижиган
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Гибадуллина) Факиха
Мать ребёнка: (Закирова) Хайрижиган
Рождение ребёнка
1903
Сын: Гибадуллин Гайфулла
Мать ребёнка: (Закирова) Хайрижиган
Смерть
Неизвестно