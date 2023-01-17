Костромцов Пётр Степанович
Место рождения
Дата рождения04.08.1917
Дата смерти10.08.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1939
с. Заборье, Бокситогорский р-н, Ленинградская обл.
Место жительства
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
10.08.1944
Паневежский уезд, Литва