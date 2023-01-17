Костромцов Пётр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромцов Пётр Степанович

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Место рождения

Никольское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.08.1917

Дата смерти

10.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1939
с. Заборье, Бокситогорский р-н, Ленинградская обл.
Место жительства
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
10.08.1944
Паневежский уезд, Литва
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