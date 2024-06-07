Дёмина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Дёмин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Дёмин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Вера Николаевна
Отец ребёнка: Дёмин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Дёмин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Дёмин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Нина Николаевна
Отец ребёнка: Дёмин Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1950
Дочь: Немкова Абрамова Дёмина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Дёмин Николай Сергеевич