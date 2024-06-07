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Дёмина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Дёмин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Дёмин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Вера Николаевна

Отец ребёнка: Дёмин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Дёмин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Дёмин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Нина Николаевна

Отец ребёнка: Дёмин Николай Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дёмин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
04.02.1950

Дочь: Немкова Абрамова Дёмина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Дёмин Николай Сергеевич

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