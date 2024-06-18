Рыжков Максим Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжков Максим Константинович

Рыжков Максим Константинович

Место рождения

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Рыжков Константин Петрович

Мать: Рыжкова (--) Параскева Кирилловна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
17.01.1907

Жена: Рыжкова (Малахова) Лидия Павловна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
14.11.1907

Сын: Рыжков Григорий Максимович

Мать ребёнка: Рыжкова (Малахова) Лидия Павловна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1909

Сын: Рыжков Константин Максимович

Мать ребёнка: Рыжкова (Малахова) Лидия Павловна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Рыжков Алексей Константинович

Мать ребёнка: Рыжкова (Малахова) Лидия Павловна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.