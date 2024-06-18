Рыжков Максим Константинович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
17.01.1907
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
14.11.1907
Сын: Рыжков Григорий Максимович
Мать ребёнка: Рыжкова (Малахова) Лидия Павловна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1909
Сын: Рыжков Константин Максимович
Мать ребёнка: Рыжкова (Малахова) Лидия Павловна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Рыжков Алексей Константинович
Мать ребёнка: Рыжкова (Малахова) Лидия Павловна
Смерть
Неизвестно