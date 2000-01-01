Чередова Мария Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Анна Карповна
Отец ребёнка: Чередов Карп Михеевич
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Карповна
Отец ребёнка: Чередов Карп Михеевич
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Варвара Карповна
Отец ребёнка: Чередов Карп Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно