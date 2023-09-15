Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Иванович

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1744 и 1751

Дата смерти

Между 1811 и 1825

Пол

Мужской

Отец

Между 1704 и 1708 г.р.

Мать

Между 1712 и 1717 г.р.

Жена

Между 1743 и 1745 г.р.

Дети

Между 1760 и 1769 г.р.
Около 1764 г.р.
Между 1765 и 1766 г.р.
Между 1770 и 1776 г.р.
Между 1776 и 1777 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1744 и 1751

Отец: Иван Федорович

Мать: Наталья Лукинична

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1769

Сын: Матвей Дмитриевич

Мать ребёнка: Ульяна Степановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1760 и 1763

Жена: Ульяна Степановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Ульяна Степановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1765 и 1766

Сын: Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Ульяна Степановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1770 и 1776

Сын: Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ульяна Степановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1777

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Ульяна Степановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1811 и 1825
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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