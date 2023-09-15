Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1744 и 1751
Дата смертиМежду 1811 и 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1744 и 1751
Отец: Иван Федорович
Мать: Наталья Лукинична
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1769
Сын: Матвей Дмитриевич
Мать ребёнка: Ульяна Степановна
Бракосочетание
Между 1760 и 1763
Жена: Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
Между 1765 и 1766
Сын: Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
Между 1770 и 1776
Сын: Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1777
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Ульяна Степановна
Смерть
Между 1811 и 1825