Бутрина Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутрина Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1949

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белкин Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Белкин Евгений Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубутейшвили Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Белкин Евгений Иванович

Рождение ребёнка
16.03.1982

Дочь: Белкина Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Белкин Евгений Иванович

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