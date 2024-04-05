Бутрина Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белкин Евгений Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубутейшвили Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Белкин Евгений Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1982
Дочь: Белкина Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Белкин Евгений Иванович