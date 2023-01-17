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Волощук Мирон Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1880

Жена: Волощук Марфа Зиновьевна

Рождение ребёнка
11.02.1893

Дочь: Агафия Мироновна

Мать ребёнка: Волощук Марфа Зиновьевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-9PTW
Рождение ребёнка
30.01.1897

Сын: Волощук Василий Миронович

Мать ребёнка: Волощук Марфа Зиновьевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-W71F
Рождение ребёнка
29.06.1907

Сын: Волощук Петр Миронович

Мать ребёнка: Волощук Марфа Зиновьевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3R-QKFQ
Смерть
Неизвестно
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