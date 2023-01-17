Волощук Мирон Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1880
Жена: Волощук Марфа Зиновьевна
Рождение ребёнка
11.02.1893
Дочь: Агафия Мироновна
Мать ребёнка: Волощук Марфа Зиновьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-9PTW
Рождение ребёнка
30.01.1897
Сын: Волощук Василий Миронович
Мать ребёнка: Волощук Марфа Зиновьевна
Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-W71F
Рождение ребёнка
29.06.1907
Мать ребёнка: Волощук Марфа Зиновьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3R-QKFQ
Смерть
Неизвестно