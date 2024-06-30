Коротков Михаил Ефимович Около 1874 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Коротков Михаил Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: Коротков Ефим Осипович (?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.?

Сын: Коротков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Короткова (Клейменова) Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
19.?.? ст.

Сын: Коротков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Короткова (Клейменова) Татьяна Михайловна

Кривозерьевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1901 ст.

Дочь: Короткова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Короткова (Клейменова) Екатерина Егоровна

Кривозерьевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1903 ст.

Дочь: Мартынова (Короткова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Короткова (Клейменова) Екатерина Егоровна

Кривозерьевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1905 ст.

Сын: Коротков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Короткова (Клейменова) Екатерина Егоровна

Кривозерьевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
11.?.1909 ст.

Жена: Короткова (Клейменова) Татьяна Михайловна

Кривозерьевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1910

Сын: Коротков Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Короткова (Клейменова) Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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