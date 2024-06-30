Коротков Михаил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Рождение
Около 1874 ст.
Отец: Коротков Ефим Осипович (?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.?
Сын: Коротков Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Короткова (Клейменова) Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
19.?.? ст.
Сын: Коротков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Короткова (Клейменова) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
10.04.1901 ст.
Дочь: Короткова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Короткова (Клейменова) Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
23.10.1903 ст.
Дочь: Мартынова (Короткова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Короткова (Клейменова) Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
05.11.1905 ст.
Сын: Коротков Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Короткова (Клейменова) Екатерина Егоровна
Бракосочетание
11.?.1909 ст.
Рождение ребёнка
08.09.1910
Мать ребёнка: Короткова (Клейменова) Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно