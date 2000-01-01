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Полуэктова Светлана Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1989

Отец: Банников Василий Петрович

Мать: Банникова Любовь Ивановна

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